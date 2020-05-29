Погибших от COVID-19 россиян разделили на группы

Она подчеркнула, что в России очень внимательно подошли к диагностике причин смерти. Почти у 100% погибших проводится патологоанатомическое вскрытие. Это позволяет определить точный диагноз.

«Россия осуществляет почти стопроцентное патологоанатомическое вскрытие, что позволяет нам получать точные данные о характере течения заболевания и причине смерти, которые не обнаруживаются при поверхностном исследовании умерших.», — пояснила она.

Вице-премьер отметила, что данные патологоанатомических вскрытий это прямой ответ на обвинения в занижении смертности. Они точно показывают в каких случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти, а в каких — лишь осложнил ход другого заболевания.

«Мы базируясь на данных ВОЗ и опыте, полученном нашими патологоанатомами, разделили все причины смертности, которые так или иначе связаны с влиянием COVID на пять групп», — отметила она.

В первую группу входят погибшие от коронавируса, у которых он четко определен. Во второй группе находятся жертвы, у которых вирус не идентифицирован, но по течению заболевания имеется высокая вероятность смерти от COVID-19.

«Эти две группы объединили в одну, как являющуюся основной от COVID-19. Количество таких смертей за апрель составляет 1675 в целом, из которых 1136 COVID-19 стопроцентно подтвержден», — рассказала Голикова.

В третьей группе учитываются погибшие с иными причинами смерти. То есть смерть наступила от болезни, которыми человек страдал при жизни без учета инфекции.

«В эту группу входят 1038 случаев. Эта группа делится еще на две, в зависимости от влияния коронавируса на основное заболевание», — сообщила вице-премьер.

Ранее Минздрав России объяснил, кого не стоит включать в статистику по заражениям коронавирусной инфекции. По мнению ведомства, люди с положительным анализом, но не имеющие жалоб не должны учитываться.