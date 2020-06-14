Врач из «красной зоны» назвал органы, которые поражает коронавирус

«Я понимаю эту болезнь как некий симбиоз нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа нашего организма в ответ на воспаление. Учитывая, что эти два процесса не могут происходить изолированно в одном органе, мы и видим изменения не только в легких», — пояснил он.

Первый и серьезный удар приходится на легкие, потому что они продолжают верхние дыхательные пути. В них много рецепторов, к которым цепляется вирус.

В Китае медики исследовали только легкие. А в Австрии врачи провели практически полное исследование и описали изменения во множестве органов. «И для меня это логично», — сказал врач-терапевт.

Купрейчик считает компьютерную томографию (КТ) достаточно чувствительным методом диагностики. Однако при коронавирусе она неэффективна.

«Паттерн поражения, который она вызывает, может отмечаться при разных вирусных заболеваниях. Поэтому врачебными сообществами в мире принято решение о том, что КТ не является достоверным методом определения коронавирусной инфекции», — добавил врач-терапевт.

Поток пациентов значительно уменьшился, но число тяжелых осталось на прежнем уровне. Дело в том, что в больницу привозят именно больных с тяжелыми случаями, а легкие ведутся на дому. По предположению собеседника издания, в отделениях реанимации аппараты ИВЛ загружены достаточно серьезно.

Медики набираются опыта, уверенности, наблюдают за ситуацией, ведут статистику, задают «все больше тонких, очень хитрых вопросов». «То, что пугало еще вчера, сегодня становится рутиной», — добавил Купрейчик.