Группу врачей федеральных медцентров направили в Дагестан. Бороться с коронавирусом там будут все вместе
Как сообщает региональный Минздрав, в республику приехали шесть специалистов. В первую очередь медики посетят города и районы, обстановка в которых наиболее сложная.
«По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах», — отметил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов.
По словам регионального министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова, специалисты будут выезжать в районы, где наиболее востребована их помощь.
«Выезжать в основном будут в тандеме инфекционист и анестезиолог-реаниматолог», — пояснил он.
Дагестан занимает пятое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в России. Отчасти это произошло из-за того, что многие жители не хотят обращаться за помощью в больницы и лечатся самостоятельно.