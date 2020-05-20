    20 мая 2020, 20:40

    Группу врачей федеральных медцентров направили в Дагестан. Бороться с коронавирусом там будут все вместе

    Арина Гудилова

    В Дагестан прибыла группа врачей ведущих федеральных центров. Они помогут местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

    Как сообщает региональный Минздрав, в республику приехали шесть специалистов. В первую очередь медики посетят города и районы, обстановка в которых наиболее сложная.

    «По итогам совещания мы делимся на бригады и будем работать по районам, будем на местах консультировать больных и врачей, проводить обучающие мероприятия для специалистов именно в районах», — отметил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов.

    По словам регионального министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова, специалисты будут выезжать в районы, где наиболее востребована их помощь.

    «Выезжать в основном будут в тандеме инфекционист и анестезиолог-реаниматолог», — пояснил он.

    Дагестан занимает пятое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в России. Отчасти это произошло из-за того, что многие жители не хотят обращаться за помощью в больницы и лечатся самостоятельно.