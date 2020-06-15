Почти 17,5 тысячи человек в Подмосковье побороли коронавирус

Московская область уверенно противостоит COVID-19. Число вылечивших стабильно увеличивается. По последним данным, уже 17 422 человека полностью выздоровели.

Об этом сообщили в Мособлштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки 849 жителей региона закончили лечение.

Тем временем в Москве вирус побороли еще 1549 пациентов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123 240 человек» — уточнила она.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время одного из своих выступлений подчеркнул, что коронавирус никуда не ушел. Поэтому, несмотря на отмену большинства ограничительных мер, нужно продолжать быть внимательными к своему здоровью.

«…важно делать все, чтобы не вернуться назад», — сказал Воробьев.

По состоянию на 14 июня в регионе зафиксировано 49 353 случая коронавируса, в Москве — 205 905. Всего в России COVID-19 подтвердился у 528 964 человек. Всего за время эпидемии от вируса умерли 6948 больных, при этом 280 050 выздоровели.