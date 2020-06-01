Больше 82 тысяч пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Все больше людей в Москве идут на поправку и выписываются из инфекционных больниц, куда попали с подтвержденным коронавирусом. За последние 24 часа вылечились еще 2060 пациентов.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82239» — сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь те, кто избавился от вируса, могут помочь больным, сдав плазму крови. Донором может стать любой россиянин от 18 до 55 лет без хронических заболеваний. Кроме того, у него должны быть отрицательные тесты на ВИЧ и гепатит. За 600 миллилитров плазмы переболевшим выплатят по пять тысяч рублей.

Чтобы сдать кровь, нужно обратиться по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16. Операторы ответят на все интересующие вопросы с 09:00 до 19:00.

В целом в России переболели COVID-19 уже 171 883 человека. Всего в нашей стране выявили 405 843 случая коронавируса. Россия занимает третье место в мире по количеству пациентов с подтвержденным COVID-19.