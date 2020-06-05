Своенравный вирус. Доктор Мясников собрал все, что достоверно известно о COVID-19

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал коронавирус «своенравным». По его мнению, SARS-CoV-2 еще может преподнести сюрпризы.

Мясников в Telegram-канале собрал информацию, которая уже известна о коронавирусе.

Врач отметил, что вирус передается в доклинический период, то есть практически здоровыми людьми, а значит высоко заразен. Подхватить его можно воздушно-капельным путем. Все остальное — не доказано.

Мясников считает, что у коронавируса есть «расовые предпочтения»: чернокожее население США, так называемые «латинос», азиаты. Кроме того, известно, что COVID-19 чаще болеют мужчины, а дети, наоборот, редко.

По мнению врача, смертность от коронавируса низкая. В группах риска люди старше 65 лет, имеющие ожирение, диабет, заболевания сердца или почек, рак.

«Вся статистика только предварительная, выводы по ней делать пока совершенно не правильно, слишком разные методики подсчета, слишком много параметров не учитываются или переоцениваются. „Цыплят по осени считают“», — написал Александр Мясников.

Врач отметил, что существующие лекарства могут сокращать время болезни, но не обрывать ее. Пока что единственная действенная мера профилактики — соблюдать дистанцию, а если произошла вспышка — самоизоляцию. Масочный режим он посчитал неясным с точки зрения эффективности.

Коронавирус еще может принести нам «сюрпризы» — пока непредсказуем и своенравен Александр Мясников.

В России с начала эпидемии выявили почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это третий результат в мире.