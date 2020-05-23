Еще 9434 случая коронавируса выявили в России. Но выздоровели за сутки больше 8000

Обновленная статистика по заболевшим COVID-19 в России за 23 мая. Больше девяти тысяч новых случаев и больше восьми тысяч — выздоровевших. Это данные последних 24 часов.

«За последние сутки в России выявлено 9434 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом общее число случаев с начала эпидемии в России — 335 882. Треть из них уже переболели и выписались из больниц.

Рейтинг по максимальному количеству заболевших не изменился. В Москве — снова больше всего зараженных — плюс 3190 новых случаев. Итого с начала эпидемии в столице уже 161 397 заболевших. В Подмосковье стало больше на 846 больных COVID-19. Таким образом, в регионе — 32 653 случая.

Жертвами инфекции стали 139 человек, всего — 3388 летальных исходов.

Выздоровели за последние сутки 8111 пациентов, или 107 936 человек за весь период с начала пандемии.

Ранее стало известно, что чаще болеть COVID-19 стали подростки. Многие не соблюдают самоизоляцию и в итоге оказываются в больницах.