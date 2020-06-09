«Болезнь коварная»: Евгения Ройзмана положили в больницу с пневмонией

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу. Его положили в ГКБ № 40. Врачи диагностировали политику COVID-пневмонию. Накануне он писал, что «справился» с заболеванием.

Ройзман рассказал порталу Znak.com, что чувствует себя нормально. Типичных для коронавирусной инфекции симптомов у него нет — ни затрудненного дыхания, ни боли в груди.

«Болезнь коварная: никаких симптомов, а на КТ — пневмония», — пояснил экс-мэр Екатеринбурга. Он призвал людей внимательно следить за своим здоровьем, так как болезнь «может задеть каждого».

«Эпидемия еще не закончилась», — заключил Ройзман.

Накануне политик сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Несколько дней назад у него заложило уши и появились неприятные ощущения в горле. С недомоганием Ройзман «справился за два дня», но решил сделать анализ. Когда узнал о болезни — «заперся в библиотеке». Бывший глава города попросил серьезнее отнестись к ситуации с коронавирусом и отметил, что в регионах «пошел рост».