Часть перепрофилированных больниц Москвы вернется к обычному режиму

Коронавирус постепенно стал отступать, в целом ситуация по стране стабилизировалась. В Москве, которая стала эпицентром пандемии в России, перепрофилируют часть инфекционных коек. Столичные больницы будут постепенно возвращаться в обычный режим работы.

«И сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары. Так, уже начиная со следующей недели для приема неинфекционных больных мы вернем около трех тысяч коек в пяти московских стационарах», — приводит сайт mos.ru слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она добавила, что к работе в обычном режиме вернутся челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, городская клиническая больница имени Мухина, городская клиническая больница имени Плетнева, городская клиническая больница имени Демихова и городская клиническая больница № 31.

Ракова подчеркнула, что в Москве создали резервный фонд коек на базе временных госпиталей. Их пока сохранят на случай изменения эпидемической ситуации для быстрого реагирования.

С начала эпидемии в московских больницах перепрофилировали под инфекционные в сумме 23 тысячи коек. На базе временных госпиталей создали около 15 тысяч мест для больных COVID-19.

Московские медики во время борьбы с коронавирусом получили колоссальный опыт. Президент России Владимир Путин поручил мэру столицы Сергею Собянину помочь проблемным регионам и послать туда медицинские бригады. Первые группы врачей и медсестер из Москвы уже прилетели в Ингушетию, Северную Осетию и в Забайкальский край.