Роспотребнадзор: курильщики рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме

Человеческому организму тяжелее бороться с коронавирусом, если заболевший COVID-19 курит. Специалисты заявили, что у подверженных этой вредной привычке людей болезнь зачастую принимает тяжелую форму.

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о рисках, которые несет курение на фоне пандемии коронавируса. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме», — отмечено в материале.

Из-за употребления табака работа легких ухудшается, а организм с трудом борется с респираторными заболеваниями, вызванными SARS-CoV-2. При курении возрастает шанс заразиться коронавирусом через рот.

Специалисты призвали россиян «защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака». Людям стоит следовать всем рекомендациям врачей в контексте мер, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

«Любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть столь же уязвим к заражению», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Версию о том, что курение помогает при борьбе с коронавирусом, ранее опровергли в ВОЗ.