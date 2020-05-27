    27 мая 2020, 06:21

    Роспотребнадзор: курильщики рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме

    Александра Ломейко

    Человеческому организму тяжелее бороться с коронавирусом, если заболевший COVID-19 курит. Специалисты заявили, что у подверженных этой вредной привычке людей болезнь зачастую принимает тяжелую форму.

    В Роспотребнадзоре предупредили россиян о рисках, которые несет курение на фоне пандемии коронавируса. Информация опубликована на сайте ведомства.

    «Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме», — отмечено в материале.

    Из-за употребления табака работа легких ухудшается, а организм с трудом борется с респираторными заболеваниями, вызванными SARS-CoV-2. При курении возрастает шанс заразиться коронавирусом через рот.

    Специалисты призвали россиян «защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака». Людям стоит следовать всем рекомендациям врачей в контексте мер, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

    «Любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть столь же уязвим к заражению», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

    Версию о том, что курение помогает при борьбе с коронавирусом, ранее опровергли в ВОЗ.