Роспотребнадзор: курильщики рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о рисках, которые несет курение на фоне пандемии коронавируса. Информация опубликована на сайте ведомства.
«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме», — отмечено в материале.
Из-за употребления табака работа легких ухудшается, а организм с трудом борется с респираторными заболеваниями, вызванными SARS-CoV-2. При курении возрастает шанс заразиться коронавирусом через рот.
Специалисты призвали россиян «защитить свое здоровье от разрушительных последствий употребления табака». Людям стоит следовать всем рекомендациям врачей в контексте мер, которые необходимы для борьбы с COVID-19.
«Любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть столь же уязвим к заражению», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Версию о том, что курение помогает при борьбе с коронавирусом, ранее опровергли в ВОЗ.