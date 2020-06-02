Москва рассчитывает получить вакцину от коронавируса осенью

Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что первые партии вакцины против коронавируса появятся в столице уже осенью. До этого времени останется специальный режим самосохранения граждан.

«Сегодня в Москве и в России в целом разрабатываются около трех вакцин, очень перспективных. В городе на клинические испытания выходит тоже достаточно эффективная вакцина. Так что я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с СOVID-19», — сказал Сергей Собянин в ходе онлайн-саммит мэров «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19», его цитирует Информационный центр правительства Москвы.

Собянин подчеркнул, что до появления вакцины придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан с аккуратным ведением хозяйства и работой предприятий, транспорта.

За последние сутки в Москве выявили 2286 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии число заболевших COVID-19 в столице превысило 185 тысяч человек.

В Москве все еще действует режим изоляции, или сохранения. Для проезда на транспорте нужен цифровой пропуск, гулять можно, но обязательно в маске и по расписанию дома. Кроме того, требуется соблюдать дистанцию полтора метра при прогулках, занятиях спортом и походах в магазины.