Стройка ГЭС стала крупнейшим очагом COVID-19 в Карелии. В больницу попали 79 рабочих
В Карелии 79 строителей Белопорожской ГЭС попали в больницу с подозрением на коронавирус. Еще 15 рабочих находятся на самоизоляции, сообщили в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19.
У 49 человек коронавирусная инфекция подтвердилась, у 10 работников тест был условно положительным.
Эвакуацию вахтовиков со стройплощадки завершили. Там остались 23 сотрудника, которые обслуживают ГЭС.
С 4 июня начнется заключительная дезинфекция рабочего поселка. После этого там начнут принимать новую смену вахтовиков с отрицательным тестом на коронавирус.
Всего на 3 июня в Карелии было зарегистрировано 520 случаев коронавирусной инфекции. Стройплощадка Белопорожской ГЭС в Кемском районе стала самым крыпным очагом распространения инфекции.