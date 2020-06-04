Стройка ГЭС стала крупнейшим очагом COVID-19 в Карелии. В больницу попали 79 рабочих

У 49 человек коронавирусная инфекция подтвердилась, у 10 работников тест был условно положительным.

Эвакуацию вахтовиков со стройплощадки завершили. Там остались 23 сотрудника, которые обслуживают ГЭС.

С 4 июня начнется заключительная дезинфекция рабочего поселка. После этого там начнут принимать новую смену вахтовиков с отрицательным тестом на коронавирус.

Всего на 3 июня в Карелии было зарегистрировано 520 случаев коронавирусной инфекции. Стройплощадка Белопорожской ГЭС в Кемском районе стала самым крыпным очагом распространения инфекции.