Родителям-одиночкам предложили назначить дополнительное пособие. Откуда взять деньги?

Национальный родительский комитет (НРК) предложил временно назначить дополнительное пособие родителям-одиночкам. Так, чтобы в месяц на каждого члена семьи приходилось не менее двух МРОТ. Инициатива хорошая и помогать людям нужно, считают в Госдуме. Но помощь должна быть адресной и только тем, кто действительно в ней нуждается.

Члены НРК обратились в Госдуму и правительство с просьбой выплачивать родителям-одиночкам дополнительное пособие до конца 2020 года. Как рассказала «360» председатель НРК Ирина Волынец, выплату нужно сделать индивидуальной, приравняв максимум на каждого члена семьи на уровне двух МРОТ.

Например, если ежемесячный доход на человека равен одной минималке, государство доплатит такую же сумму до двух МРОТ. К слову, одинокие родители и раньше, вне зависимости от доходов, получали пособие, но с началом пандемии коронавируса ситуация изменилась.

«Семьи или разведенные люди, которые вместе воспитывают детей, могут рассчитывать на второго родителя, на его материальное участие. А одинокие родители, если у них нет родственников или родителей, которые могут помочь, оказываются с бедой один на один и им не на кого рассчитывать, кроме государства», — пояснила председатель НРК.

По данным Волынец, примерно в 12-15% российских семей ребенка или детей воспитывает только один родитель. С начала пандемии комитет получил множество обращений от этих людей с просьбой поспособствовать увеличению господдержки.

Понять, кому нужна помощь

Поддерживать нуждающихся, разумеется, нужно, заявил «360» председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. И государство уже помогает, вне зависимости от того, одинокие они или нет. Так, социальные выплаты на детей получают оказавшиеся в сложной финансовой ситуации родители.

«Критерий нуждаемости определяется по подушевому доходу семьи. Если он меньше двух прожиточных минимумов, то на ребенка до трех лет выплачивается один прожиточный минимум. На ребенка от трех до семи лет — половина», — сказал парламентарий.

Серьезно обсуждать реальность реализации предложения родительского комитета можно будет тогда, когда его оформят в виде конкретных поправок в конкретные законы и определят критерии нуждаемости. Чтобы исключить ситуации, когда матери не вписывают данные отца в свидетельство о рождении ребенка, чтобы получать повышенные выплаты.

«В целом мы <…> позитивно относимся к любым мерам социальной поддержки со стороны государства, тем более в такое непростое время. Но все должно быть обосновано. Чтобы не получали помощь те, кто явно в этом не нуждается», — добавил Нилов.

Небезграничные средства

После начала пандемии в России приняли меры дополнительной финансовой поддержки. Так, в начале июня 11,3 миллиона семей единовременно получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. На детей до трех лет перечислят 15 тысяч рублей за три месяца.

«Те, кто потерял работу, а в семье есть дети, тоже получат поддержку. Пособие по безработице увеличили. Государством достаточно большие уже средства затрачены. Хорошо, что у нас была подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния. И средства на уже принятые решения были найдены», — отметил Нилов.

В этом направлении можно, конечно, двигаться и дальше. Но средства в ФНБ не безграничны. По мнению депутата, следует избегать необдуманных трат — адресно направлять деньги нуждающимся и на поддержку пострадавших секторов экономики.