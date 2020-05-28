Регионы получат более 22 млрд рублей для выплат медикам

Российское правительство выделило свыше 22 миллиардов рублей на выплаты региональным врачам, борющимся с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня в повестке — выделение регионам межбюджетных трансфертов на эти цели, всего это более 22 миллиардов рублей», — сказал он во время заседания Кабмина. Его процитировала газета «Известия».

Также еще около двух миллиардов рублей отправят в Дагестан на строительство трех медицинских центров для лечения людей с COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил 26 мая о том, что все регионы получили средства для надбавок врачам, работающим с коронавирусными больными. Речь шла о выплатах за апрель и май. Мишустин 27 мая заявил, что майские премии все еще выплачивают. Кабмин следит за этим процессом. В частности, подмосковным медикам уже выплатили в общей сложности 3,3 миллиарда рублей. Это деньги из федерального и регионального бюджетов.

Президент России Владимир Путин в апреле объявил о том, что борющиеся с COVID-19 медработники в течение трех месяцев будут получать федеральные выплаты. Врачи — по 80 тысяч рублей ежемесячно, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч, младший медперсонал — по 25 тысяч. Врачи скорой помощи тоже должны получать по 50 тысяч, а фельдшеры, водители, медсестры — по 25 тысяч.