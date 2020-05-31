Нарушителей социальной дистанции в кинотеатрах не будут наказывать

Социальная дистанция в кинотеатрах — это не требование, а рекомендация. Наказывать за ее нарушение нельзя. Следить за рассадкой зрителей в кинозалах после их открытия будут кассиры во время продажи билетов.

«Это рекомендации, и сказать, что мы будем проверять и кого-то за это наказывать, пока это не предполагается. Мы говорим о том, как должна быть организована работа кинотеатра», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что в рекомендациях прописано, как себя нужно вести при походе в кино в условиях пандемии. Следить за рассадкой в зрительном зале будут кассиры во время продажи билетов.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры России разработал рекомендации по работе кинотеатров после их открытия. Рассаживать людей в зале будут на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а фильмы придется смотреть в масках и перчатках. Кинобарам рекомендовали перейти на бесконтактную торговлю.

После каждого сеанса в зале будут проводить уборку, а 3D-очки — дезинфицировать. Специалисты советуют соблюдать социальную дистанцию не только в залах, но и очередях.