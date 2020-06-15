Перчаточный режим отменили в Башкирии

Он отметил, что соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах все также необходимо.

С 15 июня в Башкирии начали работать оборудованные пляжи, с 22 июня откроются фитнес-центры, с 29-го — санатории и спортивные секции. С 1 июля будут работать детские лагеря, с 3 июля — пришкольные лагеря. Все сотрудники обязаны сдать тест на коронавирус.