Минобороны РФ отправило более 200 военных для борьбы с коронавирусом в Красноярский край

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился сформировать специальный отряд для работы в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Военные вылетели туда, чтобы помочь региону бороться с коронавирусом.

Такое решение принято в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов Кубинка и Чкаловский в Красноярск доставлены личный состав и специальная военная техника 100 отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

На территории поселка Еруда Северо-Енисейского района развернут полевой лагерь на тысячу койко-мест. Там будут работать 60 военнослужащих. К месту также направили 55 единиц специальной военной техники.

Кроме того, из Юрги (Кемеровская область) и станции Топчиха (Алтайский край) в Краснодарский край перевезли мобильный госпиталь на 100 койко-мест. Также туда перебросили мобильный отряд РХБ (радиационной, химической и биологической) защиты и подразделения обеспечения из состава 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

«Военнослужащие организуют паромную переправу для переброски личного состава и военной техники через реку Енисей и в условиях бездорожья совершат марш на штатной технике в Северо-Енисейский район Красноярского края», — отметили в министерстве.

С 19 мая сводный отряд начнет проводить в Еруде дезинфекцию, противоэпидермические мероприятия, а также выявлять и лечить случаи коронавируса. Цель военнослужащих — локализовать вспышку коронавирусной инфекции и не допустить ее распространения.

Всего Минобороны направило в регион более 200 военных. Среди них — 77 врачей и младших медицинских специалистов.

По состоянию на 17 мая в Красноярском крае выявили 1765 случаев коронавируса. За все время эпидемии 542 больных выздоровели, 18 умерли. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

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