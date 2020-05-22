Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии

«Режим определенных требований (уже не ограничений, а требований) необходимо будет соблюдать — это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств. Нам еще многое предстоит осознать и прописать, как именно себя вести», — сказала глава ведомства.

По ее словам, новые правила жизни соблюдать возможно. Со временем к этому можно привыкнуть.

Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа. Первый разрешит прогулки и занятия спортом на улице, но без массового скопления людей. Откроются и небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.

На втором этапе заработают предприятия торговли большей площади и некоторые образовательные организации. На третьем — откроют все места отдыха, торговые центры, кафе, бары, рестораны, гостиницы и учебные заведения.

При этом на всех трех этапах маски будут обязательны.