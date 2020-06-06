Минздрав зарегистрировал препарат для лечения тяжелых пациентов с COVID-19

Минздрав зарегистрировал еще один препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он предназначен для лечения тяжелой формы COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Препарат «Левилимаб» получил торговое наименование «Илсира».

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — сказано в сообщении Минздрава.

Производством нового препарата занимается биотехнологическая компания Biocad. Отмечается, что лекарство — это оригинальный отечественный ингибитор интерлейкина-6. Ранее в новой версии методических рекомендаций по борьбе с коронавирусом ведомство отметило, что смертность от коронавируса может быть связана с повышением уровня интерлейкина-6.

Препарат не разрабатывался специально для борьбы с коронавирусом — его создавали для лечения ревматоидного артрита.

По состоянию на утро 6 июня в России подтвердили 458 689 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране скончались 5725 пациентов, еще 221 388 человек поправились.

Ранее бывший главвврач Кремлевской больницы Александр Мясников рассказал о возможных «сюрпризах» коронавируса. Его слова процитировал «Царьград».