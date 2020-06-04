Коронавирус за сутки подтвердили у 8831 жителя России

С середины мая в России число выявленных коронавирусных больных за сутки не превышает планку в 10 тысяч. На 4 июня в стране подтвердили еще 8831 случай COVID-19.

На сегодняшний день, уточнили в Роспотребнадзоре, в стране провели более 11,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Только за последние сутки сделано 307 тысяч анализов.

Врачи наблюдают за состоянием 313 885 человек, у которых подозревают COVID-19.

Специалисты не исключают, что Россия столкнется со второй волной коронавируса. Когда она наступит, зависит от погоды летом. Полностью избежать подобного сценария не получится, но интенсивность распространения инфекции должна быть ниже.