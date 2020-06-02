К общежитиям вузов предъявят новые требования

К 1 сентября создаваемая Минобрнауки совместно с российскими вузами рабочая группа разработает новые требования к общежитиям высших учебных заведений. Они будут соответствовать эпидемическим мерам, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Об этом в программе «Право на справедливость» на Первом канале рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он напомнил, что вузы из-за эпидемии перешли на дистанционный формат, но всем бы хотелось вернуться к нормальному режиму. Тем более, общежития.

«Мы должны проанализировать тот опыт, который получили, и выработать новые форматы, новые протоколы деятельности. <…> Требования [к общежитиям] с учетом того, что нам подскажет Роспотребнадзор, с учетом лучших практик российских <…> мы обязательно к 1 сентября выработаем», — цитирует министра ТАСС.

Фальков сообщил, что будет введена стационарная термометрия, установлены требования по санобработке здания и согласован график посещения мест общего пользования. По его словам, медицинские справки для поступления в вуз предъявлять не придется. Он сообщил, что Минюст вскоре зарегистрирует новый разработанный Минобром порядок, который предполагает предъявление справки очно после поступления.

Ранее Фальков сообщил, что большая часть вузов России не будет повышать стоимость обучения в новом учебном году.