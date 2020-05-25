Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 353 000

В России за сутки подтвердили еще 8946 случаев COVID-19. Инфекцию выявили в 83 регионах. Теперь число пациентов, у которых выявили коронавирус, в стране стало 353 427.

Клинических проявлений болезни не было у 43,7% из числа новых инфицированных, уточнили в оперштабе Москвы.

Из больниц выписали еще 5499 пациентов, которые полностью поправились после коронавируса. С начала эпидемии выздоровели уже 118 798. Летальных исходов всего 3633 (+92 за сутки).

Больше всего пациентов прибавилось у столичных врачей: в Москве подтвердили 2560 случаев COVID-19. В Московской области медики получили 831 положительный тест на коронавирус, в Санкт-Петербурге — 374.

Специалисты провели свыше 8,9 миллиона тестов на COVID-19. Пробы брали в том числе у вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран. Под наблюдением медиков остаются 287 тысяч человек, у которых подозревают инфекцию.

Только в Московской области на 25 мая провели 471 166 лабораторных исследований на COVID-19. Анализы делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Обследование можно пройти и в частных клиниках.

До осени распространение вируса в РФ может полностью закончиться. В Роспотребнадзоре заметили, что ситуация уже стабилизировалась. Половине регионов страны разрешили начать отмену введенных ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте смертности от коронавируса. Она объяснила происходящее тем, что пика по летальным исходам эпидемия обычно достигает позже этого же показателя по заболеваемости.