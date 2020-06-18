18 июня 2020, 14:02
Попова рассказала, когда россияне смогут полететь за границу
Российские туристы смогут отправиться зарубеж, когда распространение коронавируса станет максимально низким. Об этом сообщил RT со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, отпуск за границей станет доступен, «когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в Российскую Федерацию с теми, кто приезжает».
«Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать», — уточнила Попова.