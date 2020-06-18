Попова рассказала, когда россияне смогут полететь за границу

По ее словам, отпуск за границей станет доступен, «когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в Российскую Федерацию с теми, кто приезжает».

«Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать», — уточнила Попова.