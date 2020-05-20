Тульская медсестра ненароком показала свое тело под защитным костюмом. Ей сделали замечание

Один из жителей Тулы сделал в областной больнице снимок, на который попала медсестра, из-за жары надевшая под прозрачный защитный костюм купальник. Из-за COVID-19 она, как и прочие медработники, обязана использовать средства индивидуальной защиты.

Фотографию опубликовало издание «Тульские новости», и медсестра в одночасье стала «звездой» Рунета. Подписчики отметили выражение лиц ее пациентов и предположили, что рядом с такой красавицей они точно пойдут на поправку.

Источник издание подтвердил, что девушку действительно из-за жары решила ограничиться купальником. По его словам, она не ожидала, что подробности фигуры будут настолько хорошо видны. Впрочем, мужчины в палате ничего против ее одеяния не имели.

Однако руководство инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице не одобрило поведение медсестры и применило к ней дисциплинарное взыскание.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — сообщили «Тульским новостям» в региональном Минздраве.

В больнице провели с персоналом разъяснительную беседу о соблюдении требований к санитарной одежде и внешнем виду сотрудников медучреждений.

Ранее главный внештатный инфекционист управления делами президента и начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов сообщил, что врачи, работающие в коронавирусными больными обязаны носить защитные костюмы и маски. Он подчеркнул, что работать в такой экипировке крайне сложно.