Какие выплаты полагаются медикам Подмосковья за работу с COVID-19? Ответы на главные вопросы
За работу с коронавирусными пациентами врачи могут претендовать сразу на президентскую, федеральную и региональную выплаты. По всем трем доплатам подмосковным врачам перевели 2,3 миллиарда рублей.
Все надбавки оформляет главный врач на основании приказа. Если у персонала больницы возникают вопросы или они уверены, что получили не все, что им полагается, это нужно сначала обсудить с главным врачом больницы. Для тех, кому не удалось решить спорную ситуацию, работает горячая линия правительства Московской области — 8 (800) 550-50-30.
Президентские выплаты
Так называемые президентские выплаты — фиксированные. То есть эти суммы не зависят от количества смен и пациентов, выплата начисляется, даже если медик отработал всего один день за месяц.
Независимо от количества отработанных в месяце дней выплата положена в полном объемеСветлана Стригункова.
Согласно поручению президента, ее получают медицинские работники и другой персонал, которые оказывали помощь пациентам с подтвержденным COVID-19. За эту работу выплаты составят:
- для врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей;
- для среднего медицинского персонала скорой помощи — 25 тысяч рублей;
- для водителей скорой — 25 тысяч рублей;
- для врачей стационаров — 80 тысяч рублей;
- для среднего медицинского персонала стационаров — 50 тысяч рублей;
- для младшего медицинского персонала стационаров — 25 тысяч рублей.
Важно, что медики получат указанные суммы, даже если они помогали всего одному пациенту с COVID-19 без учета фактически отработанного времени. Кроме того, президентская выплата не облагается налогом. Выплаты положены на три месяца, с апреля по июнь 2020 года.
«На текущий момент указанные выплаты получили 16 624 работника медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области на общую сумму 910 миллионов рублей», — объявила подмосковный министр здравоохранения Светлана Стригункова.
Федеральные выплаты
В России действуют федеральные выплаты за работу с пациентами с подтвержденным COVID-19. В отличие от президентских, объявленные суммы — это максимальная выплата, которую могут получить те, кто в течение всех отработанных смен помогал хотя бы одному пациенту с коронавирусом.
Размеры выплат устанавливаются в зависимости от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Московской области за девять месяцев 2019 года.
По федеральной программе максимальный размер выплаты составит:
- для врачей скорой и поликлиник — 37 684 рубля;
- для среднего медицинского персонала скорой и поликлиник — 18 842 рубля;
- для младшего медицинского персонала и фельдшеров скорой и поликлиник — 9421,2 рубля;
- для врачей стационаров — 47 106 рублей;
- для среднего медицинского персонала стационаров — 23 553 рубля;
- для младшего медицинского персонала стационаров — 14 131 рубль.
Федеральная выплата рассчитывается исходя из реального количества смен, во время которых сотрудник работал с коронавирусными пациентами.
Выплата = максимальная месячная выплата на 1 ставку / плановое количество смен в месяц на ставку * фактически отработанные смены в течение месяцаформула выплаты.
Если сотрудник больницы ушел в отпуск или на больничный, за это время федеральная выплата не начисляется. Как и президентская, эта выплата не облагается НДФЛ.
«Выплаты положены с 30 января 2020 года. На текущий момент данную выплату получили 15 625 работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области на общую сумму 285,7 миллиона рублей», — рассказала Стригункова.
Региональные выплаты
Региональные выплаты, в отличие от всех остальных, получают медики, которые работали не только с пациентами с подтвержденными COVID-19.
Региональные выплаты, как и федеральные, начисляются за конкретные смены, когда сотрудник работал с указанными пациентами. Объявленные суммы — это максимальная выплата, на которую может претендовать тот, кто в течение всех смен за месяц работал с пациентами с COVID-19, пневмонией и ОРВИ.
Региональная выплата составляет:
- для врачей — 50 тысяч рублей;
- для среднего медицинского персонала — 30 тысяч рублей;
- для младшего медицинского персонала — 10 тысяч рублей;
- для водителей поликлиник и скорой — 15 тысяч рублей;
- для прочего персонала — 10 тысяч рублей.
Плановое количество смен устанавливает само лечебное учреждение для каждой категории работников. Если сотрудник ушел в отпуск или на больничный, подмосковная региональная выплата за эти дни ему не начисляется. Формула выплаты используется та же, что и для федеральной.
Региональная выплата облагается НДФЛ. Доплаты положены с 14 февраля 2020 года.
По словам Стригунковой, выплаты получили 28 636 работников медицинских организаций на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.