Минобороны подтвердило вспышку коронавируса в военном училище Челябинска

Министерство обороны подтвердило заражение курсантов челябинского высшего военного авиационного училища. Первого заболевшего отправили в инфекционный стационар.

Как сообщает издание «Говорит Москва», ранее родственники учеников заявляли, что дети «изолированы в казармах» и «никто не госпитализирован».

«У одного из военнослужащих филиала военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил <…> лабораторным путем было подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции. Инфицированный был незамедлительно доставлен в инфекционный стационар военного медицинского учреждения, где в настоящее время получает необходимое лечение», — сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Там отметили, что состояние заболевшего удовлетворительное. Явных симптомов у него нет. В ведомстве добавили, что еще 12 выявленных курсантов изолированы и находятся под наблюдением военных медиков.

«Всем им оказывается необходимое лечение, состояние их здоровья хорошее, признаки заболевания отсутствуют», — сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что с начала мая основная часть воспитанников отправлена на летние каникулы. В училище остались только обучающиеся, проходящие летную практику, и личный состав.

Ранее стало известно, что в России около трех тысяч военнослужащих заразились коронавирусом. 1195 из них курсанты и слушатели военных вузов.