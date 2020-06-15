В России выявили самое низкое с 1 мая число новых случаев COVID-19

В России от COVID-19 вылечились уже 284 539 заболевших. За сутки в стране выявили 8246 инфицированных. Это самый низкий показатель за полтора месяца.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у жителей 83 регионов РФ, у 34,3% не было клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 537 210 пациентов, чей анализ на SARS-CoV-2 оказался положительным.

В Москве прирост подтвержденных случаев COVID-19 идет на спад. За сутки в столице выявили 1359 коронавирусных больных. Накануне их было 1477. В Московской области пациентов, у которых тест на SARS-CoV-2 оказался положительным, стало на 689 больше, в Санкт-Петербурге — на 252.

За последние 24 часа врачи отпустили домой 4489 человек, проходивших лечение от коронавируса. Число выздоровевших достигло 284 539. Скончались еще 143 больных COVID-19. Смертей стало 7091.

На 15 июня, по данным Роспотребнадзора, проведено более 15,1 миллиона тестов на коронавирус. За сутки сделали 280,9 тысячи исследований. Медики наблюдают за состоянием 316 683 человек, у которых COVID-19 под подозрением.

В Московской области, по состоянию на понедельник, сделали 766 985 анализов на наличие в организме SARS-CoV-2. Тесты проводили в том числе людям, которые вернулись из неблагоприятных по ситуации с коронавирусной инфекции стран.

Исследования проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Обследоваться можно и в частных лабораториях.

После выздоровления многие перенесшие COVID-19 пациенты чувствуют озноб. Это объясняется поражением тканей центральной нервной системы из-за коронавируса. Оно приводит к нарушению терморегуляции.