Эффективен на 90% и запрещен для беременных. Что известно о первом лекарстве от коронавируса «Авифавире»

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против COVID-19 прямого действия «Авифавир». Лекарство с доказанной клинической эффективностью поступит в больницы уже 11 июня. Несмотря на то, что эффективность препарата достигает 90%, у него есть побочные эффекты.

Первый в мире

«Авифавир» — первый в России и мире зарегистрированный препарат прямого действия против коронавирусной инфекции, рассказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на пресс-конференции в ТАСС, которую транслировал «360». Его произвело совместное предприятие РФПИ и группы компаний «Химрар» на основе «Фавипиравира», который используется в Японии с 2014 года для лечения гриппа.

Лекарство зарегистрировали в Минздраве. «Авифавир» подавляет размножение вируса и ускоряет излечение. 11 июня препарат уже поступит в российские больницы, в аптеках его продавать пока не будут.

«Средняя продолжительность болезни на „Фавипиравире“ по сравнению с контрольной группой уменьшилась с девяти до четырех дней. Средняя продолжительность высокой температуры на „Фавипиравире“ уменьшилась до трех дней по сравнению с шестью днями в контрольной группе. 65% пациентов, которые принимали „Фавипиравир“, уже на четвертый день были „освобождены“ от коронавируса по сравнению с 30% в группе стандартной терапии», — пояснил Дмитриев.

Таким образом, сейчас в мире существует всего два препарата противовирусного действия против СОVID-19 — «Авифавир» и американский «Ремдесивир». Но по первоначальным данным клинических испытаний, подчеркнул Дмитриев, российское лекарство более эффективно и может выпускаться в таблетках, а не только в виде раствора для инъекций.

Эффективность и «побочки»

На первом этапе исследований препарат успешно испытали на 60 пациентах. Эффективность «Авифавира» составила около 90%, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов. На втором этапе его протестируют еще на 330 инфицированных, 188 из них уже получают лекарство.

Основным побочным эффектом препарата является его негативное влияние на развитие эмбриона. Так что им не будут лечить беременных женщин.

«Поэтому очень строгие правила введены в контроль безопасности приема данного препарата — это обязательный контроль на наличие беременности перед началом приема препарата и, естественно, необходимость контроля за возможным наступлением беременности в период приема препарата как со стороны женщины, так и со стороны мужчины», — подчеркнул Чуланов.

А пациентам, которые согласятся на испытания препарата, придется дать согласие, приложить все усилия для исключения беременности — в обязательном порядке пользоваться презервативами и специальными спермицидами для повышения эффективности контрацепции.

«С учетом того, что сперматозоиды живут где-то около трех месяцев, то после прекращения лечения препаратом партнерам не разрешается планировать беременность в течение трех месяцев после завершения терапии», — сказал Чуланов.

В помощь миру

После удовлетворения собственных потребностей Россия сможет экспортировать лекарство. По словам главы РФПИ, производители уже получают заявки от стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Такого же мнения придерживается первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

«Для подобного рода продуктов точно нет никаких границ. Это и Ближний Восток, и Латинская Америка, конечно, страны Европы и США. Несмотря на то, что там есть свои какие-то взгляды на то, как дальше бороться с этой инфекцией с точки зрения высокотехнологичных продуктов», — сказал замминистра.

По его словам, сейчас клинические испытания проходят и другие российские препараты для лечения в том числе коронавирусной инфекции. Российский опыт, научно-технический потенциал и, главное, готовые решения позволят стране предлагать высокотехнологичные продукты, которые будут приносить здоровье и пользу как россиянам, так и гражданам других государств.