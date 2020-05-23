Всероссийский последний звонок пройдет онлайн

Последний звонок в режиме онлайн начнется в 10:00. Всероссийская акция «Последний звонок — 2020» — это акция поддержки недавних школьников, которые в этом году не могут надеть праздничные платья и прийти на линейку из-за коронавируса.

В прямом эфире выпускников поздравят известные блогеры и медийные персоны, заслуженные педагоги. Они вспомнят свои школьные годы и учителей, которые помогали и поддерживали их на протяжении всего учебного процесса.

«Онлайн-марафон объединит школьников и учителей со всех уголков России. На связь выйдут педагоги и учащиеся из других регионов и смогут передать свои поздравления друг другу», — заявили в Минпросвещения.

В Подмосковье последний звонок также впервые пройдет онлайн. Приглашенным гостем мероприятия выбрали певицу Zivert. Трансляция для школьников из Московской области будет открытой, поэтому к ней смогут присоединиться родители и учителя. Губернатор Андрей Воробьев лично поздравит виновников торжества.

А вот в подмосковной школе № 1 в Шатуре уже прошел последний звонок. Учащимся пришлось переписывать сценарий, который они написали еще осенью.