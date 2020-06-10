Торговые центры и летние веранды планируют открыть в Подмосковье на этой неделе

Распространение коронавирусной инфекции в Подмосковье идет на спад. В регионе уже открылись бытовые магазины, парикмахерские и возобновили работу стройки. К выходным планируют открыть летние веранды кафе и торговые центры. Об этом в интервью каналу «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Чтобы открыть кафе и торговые центры, необходимо еще некоторое время наблюдать за динамикой, уточнил Воробьев.

«Здесь важна динамика. Нам, по сути, осталось открыть торговые центры и летние веранды. Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными. Ведем консультации с санитарным врачом. Смотрим индекс репродукции вируса для того, чтобы и эти ограничения снять», — пояснил губернатор.

Он добавил, что региональные власти внимательно изучают цифры, чтобы Подмосковье скорее могло вернуться к прежней жизни.

«Внимательно изучаем цифры, чтобы дать возможность экономике, сфере услуг еще раз вернуться к нормальной жизни. Для нас это и рабочие места, и качество жизни, и налоги — все, что очень важно для нашей нормальной жизни», — заключил Андрей Воробьев.

10 июня в Подмосковье возобновили работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Их будут проводить с соблюдением всех санитарных требований.

Также в регионе уже открылись парикмахерские, салоны красоты, бани, SPA-центры. Кроме того, верующим разрешили посещать мечети и храмы.