Обойдемся без уколов? Российские ученые представят вакцину от коронавируса в виде йогурта

Ученые из петербургского института экспериментальной медицины разрабатывают уникальную вакцину от коронавируса. По консистенции и вкусу она напоминает йогурт — вакцину нужно будет просто выпить.

По словам вице-президента Российской академии наук Владимира Чехонина, антиген вируса будет находиться на ворсинках пробиотика. Чтобы получить его, достаточно употребить эту вакцину внутрь.

Препарат уже проходит доклинические испытания, правда Всемирная организация здравоохранения пока не в курсе этой вакцины.

Ранее стало известно, что восемь российских препаратов дошли до специалистов ВОЗ. В ближайшее время они изучат вакцины подробнее. Среди российских разработок дальше всех продвинулось изобретение ученых из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сотрудники уже испытали препарат на себе и получили антитела к коронавирусу. Сейчас вакцина проходит клинические испытания.

Массовую вакцинацию в России пообещали к осени. Правда, каким именно препаратом, пока не понятно.