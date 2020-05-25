Пескова выписали из больницы после заболевания COVID-19

Врачи вылечили от COVID-19 пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Его уже выписали из больницы после выздоровления.

«Все хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то еще неделю на карантине», — сообщила Daily Storm супруга Пескова Татьяна Навка.

Несколько дней назад фигуристка рассказала, что уже переболела COVID-19. Тест Навки на наличие коронавируса показал отрицательный результат, после чего ее отпустили домой. Спортсменка заверила «360», что чувствует себя нормально. При этом Песков остался в больнице под присмотром врачей.

12 мая стало известно, что Песков и Навка попали в больницу из-за коронавируса. Сам пресс-секретарь отмечал, что у него диагностировали пневмонию, которая стала причиной госпитализации.

Наличие коронавируса подтвердили уже у многих политиков. Положительными тесты оказались у главы Минстроя Александра Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и премьер-министра страны Михаила Мишустина. Всего в России за время распространения инфекции выявили 353 427 случаев заболевания. Вылечились после заражения 118 798 пациентов.