Московские врачи вылечили более 70 тысяч пациентов от COVID-19

Столичные врачи помогли побороть COVID-19 еще 3793 пациентам. Теперь в столице насчитывается более 70 тысяч выздоровевших после заражения коронавирусом.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251», — привел оперштаб Москвы слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ранее она отмечала, что в городе быстро растет число выздоровевших пациентов. Врачи за сутки к 27 мая смогли поставить на ноги 5839 пациентов, а днем ранее был рекордный прирост в 8033 человека.

По данным на 27 мая, в Москве было зафиксировано 171 443 случая инфицирования коронавирусом. Скончались после заражения 2183 человека. По всей России насчитывалось 370 680 заболевших COVID-19. Поправились уже 142 208 пациентов, скончались — 3968.

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что Москва готова к первым двум этапам снятия ограничений. Мэр города Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить работу непродовольственных магазинов и бытовых услуг. Кроме того, жителям разрешат гулять в парках и на улицах, но только по определенному графику.