Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая. В это время граждане вышли из нерабочих дней. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Эпидемия в России развивалась с 17 марта. Начиная с этого времени тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз.

«А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза», — добавила Голикова.

Уже 79% заболевших выписаны из клиник, перепрофилированных под пациентов с коронавирусом. Вице-премьер назвала этот показатель очень хорошим.

«В марте мы начали очень быстро и активно разворачивать и перепрофилировать наши лечебные учреждения в так называемые ковидные медицинские учреждения. Сегодня мы можем сказать, что они очень достойно отработали», — отметила Голикова.

Смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этот месяц от коронавируса умерли 1660 россиян.

Ранее Голикова поблагодарила волонтеров-медиков, присоединившихся к Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе во время коронавируса.

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 пациент. Среди всех инфицированных 7,5% приходится на несовершеннолетних.