Фитнес-центры, бассейны и храмы откроют в Татарстане с 5 июня

В Татарстане с 5 июня откроются спортивные центры, бассейны и храмы. Там должны будут следить за дистанцией и количеством людей, одновременно находящихся в помещении.

Постановление правительства Татарстана опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно этому документу, в фитнес-центрах и других спортивных объектах нужно обеспечить такую дистанцию, чтобы на одного человека приходилось не меньше четырех квадратных метров площади помещения.

В бассейне, где проходят групповые занятия, должно быть пять квадратных метров на человека, в тех, где есть дорожки для плавания, — 10 квадратных метров.

В храмах и других культовых помещениях площадью меньше 400 квадратных метров дистанция должна быть в четыре квадратных метра. В более крупных зданиях не могут находиться больше 100 человек.

В Татарстане с начала эпидемии выявили больше 3,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 10 пациентов. Всего в России, по информации на 4 июня, больше 441 тысячи заболевших COVID-19. Погибших — 5,3 тысячи.