«Зараза очень страшная»: глава Тувы попал в больницу с коронавирусом

Главу Тувы Шолбана Кара-оола отправили в больницу. Под присмотром медиков он оказался из-за «страшной заразы» — коронавирусной инфекции. Госпитализированы еще несколько чиновников.

Шолбан Кара-оол сам заявил о том, что находится в медицинском учреждении. Глава республики опубликовал видеообращение в своем Instagram.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, нести ответственность. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-то в легкой форме, кто-то сейчас лежит в реанимации», — поделился Кара-оол. Вместе с ним в больницу попали и другие чиновники.

По его словам, болезнь распространяется очень быстро и захватывает весь организм. Глава Тувы обратил внимание на усердную работу врачей и подчеркнул, что «у нас все хорошо здесь».

«Это испытание мы пройдем, все будет хорошо», — сказал Кара-оол. Он намерен руководить регионом дистанционно.

Пресс-секретарь главы Тувы подтвердил РИА «Новости», что Шолбан Кара-оол заболел коронавирусом.

В Туве, по последним данным, выявили 628 коронавирусных больных. С начала эпидемии поправились 57 пациентов, смертельный случай в регионе один.