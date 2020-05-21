    21 мая 2020, 17:00

    Кубань приготовилась к частичному снятию ограничений по коронавирусу

    Алена Макаренко

    С 23 мая власти на Кубани решили частично снимать ограничения, вызванные коронавирусом, внутри муниципалитетов. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил ТАСС.
    Кубань приготовилась к частичному снятию ограничений по коронавирусу

    Кубань готова перейти на второй этап послаблений, уверен губернатор. Число выздоровевших от коронавируса в регионе превышает количество новых пациентов. Власти Краснодарского края действуют последовательно и взвешенно, делают все возможное для предотвращения новых очагов инфекции, заявил Кондратьев. Коэффициент распространения COVID-19 в регионе равняется единице.

    После снятия ограничений движение внутри муниципалитетов будет свободным. На трассах установят карантинные посты.

    Исключение будет действовать для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, отметил «ПолитЭксперт».