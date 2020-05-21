Кубань приготовилась к частичному снятию ограничений по коронавирусу

Кубань готова перейти на второй этап послаблений, уверен губернатор. Число выздоровевших от коронавируса в регионе превышает количество новых пациентов. Власти Краснодарского края действуют последовательно и взвешенно, делают все возможное для предотвращения новых очагов инфекции, заявил Кондратьев. Коэффициент распространения COVID-19 в регионе равняется единице.

После снятия ограничений движение внутри муниципалитетов будет свободным. На трассах установят карантинные посты.

Исключение будет действовать для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, отметил «ПолитЭксперт».