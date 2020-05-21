Кубань приготовилась к частичному снятию ограничений по коронавирусу
С 23 мая власти на Кубани решили частично снимать ограничения, вызванные коронавирусом, внутри муниципалитетов. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил ТАСС.
Кубань готова перейти на второй этап послаблений, уверен губернатор. Число выздоровевших от коронавируса в регионе превышает количество новых пациентов. Власти Краснодарского края действуют последовательно и взвешенно, делают все возможное для предотвращения новых очагов инфекции, заявил Кондратьев. Коэффициент распространения COVID-19 в регионе равняется единице.
После снятия ограничений движение внутри муниципалитетов будет свободным. На трассах установят карантинные посты.
Исключение будет действовать для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, отметил «ПолитЭксперт».