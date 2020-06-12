Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 8987 заболевших COVID-19 в 85 регионах страны. Теперь общее количество зафиксированных случаев заражения составляет 511 423.

Врачи выяснили, что 35,8% из числа новых инфицированных не имели никаких признаков болезни. Больше всего заразившихся в Москве, где прирост составил 1714 пациентов, сообщили в оперштабе. Затем идут Подмосковье — 730, Свердловская область — 320 и Петербург — 274.

«Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 220 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

За все время распространения коронавируса медикам удалось поставить на ноги 269 370 пациентов. Летальным исходом закончились 6715 случаев заражения. Под наблюдением врачей остаются 322 009 человек.

Специалисты провели уже более 14,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Только за прошедшие сутки было сделано 343 тысячи таких исследований.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что российские фармацевтические компании начали проводить клинические испытания вакцин от коронавируса. Работой одновременно занимаются сразу несколько компаний, чтобы препарат смог появиться уже в этом году.