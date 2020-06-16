Азербайджанцы в Дагестане напали на полицейских и разбили их машины

Взбунтовавшиеся в палаточном лагере Куллар на границе Дагестана азербайджанцы напали на четырех полицейских и разбили их машины из-за того, что не смогли вернуться домой.

Как сообщил РИА «Новости» и. о. главы Дербентского района Фуад Шахиев, утром состоится встреча, на которой местные власти обсудят с представителями Азербайджана сложившуюся обстановку.

«Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы. Сейчас все успокоились, все завершилось», — рассказал чиновник. Сейчас, по его словам, конфликт урегулирован и общественный порядок более не нарушается.

Волнения в палаточном лагере начались после того, как его обитатели получили список из 120 человек, которым разрешено 16 июня было вернуться на родину через спецкоридор на таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр». Документ был сформирован азербайджанской стороной.

Местные СМИ ранее сообщали, что ожидающие отправки на родину азербайджанцы 3 июня начали голодовку. Они требовали дать им возможность вернуться домой. Правительство Азербайджана заявило, что возвращение граждан в страну будет производиться поэтапно.

Сейчас в палаточном лагере проживают 586 человек, и все они требуют, чтобы им открыли границу.

«Завтра (16 июня) в Дагестан прибудет делегация из Азербайджана. Списки людей, которые смогут пересечь границу, готовит азербайджанская сторона. Мы направили полный список всех, кто находится у нас. И уже там вместе с кабинетом министров Азербайджана формируются очередность. Наша же задача обеспечить транспорт и довести этих людей до границы», — сообщил прессе Шихиев.