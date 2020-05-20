Внутренняя миграция в России может активизироваться из-за пандемии, падения цен на нефть и других экономических проблем. Такое мнение высказали аналитики рейтингового агентства Moody’s.

Эксперты предположили, что россияне в ближайшие два года будут уезжать из своих городов и перебираться в Москву или Санкт-Петербург. Об этом сообщил РБК.

Скорее всего, отток людей произойдет в субъектах с маленькими зарплатами, слабой системой соцподдержки, неразвитой инфраструктурой. Также это коснется тех городов, где многие жители заняты в сферах торговли, перевозок, гостиничном бизнесе. Ведь именно они сильно пострадали из-за коронавируса.

Кроме того, в Москву, Подмосковье и Петербург отправятся те люди, чьи населенные пункты расположены недалеко и у которых есть транспортная связь с экономическими центрами.

Все приведет к тому, что в менее развитых регионах экономическое развитие замедлится, а доходы уменьшатся. Больше всего эта тенденция будет видна в Башкирии, Чувашии, а также в Нижегородской, Самарской и Омской областях.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что без работы в стране остались более 1,6 миллиона человек. Минтруд не исключает, что в ближайшие два месяца ситуация ухудшится.