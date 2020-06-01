Появился новый способ остановить распространение коронавируса

Новый способ, который может остановить распространение коронавируса, предложил медик из Англии. Старший микробиолог Университета Саутгемптона Уильям Кивил уверен, что в борьбе с пандемией поможет медь.

Его слова процитировало Times.

Медик отметил, что коронавирус может держаться на стальных и пластиковых пластинах до 7 часов. При этом на медных пластинах он умирает уже через четыре часа после попадания.

Эту закономерность Уильям Кивил объяснил обеззараживающими свойствами меди. Он отметил, что ее ионы атакуют липидную мембрану коронавируса, а затем проникают внутрь. Таким образом ионам удается полностью уничтожить его ДНК.

Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы Уильям Кивил.

По информации на 1 июня, в мире за все время пандемии зафиксировали более 6,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них почти 377 тысяч зараженных пациентов погибли, еще около 2,9 миллиона выздоровели. В России в последние недели ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется. Многие регионы уже начали ослаблять ограничительные меры, которые вводили из-за пандемии.

При этом основные способы защиты остаются неизменными — для похода в магазин, посещения работы или общественных мест, а также поездки в общественном транспорте нужны защитные маски и перчатки. Сохраняется и обязательная социальная дистанция — чтобы жителям было легче ее соблюдать, введена специальная разметка. Она появилась не только в магазинах и транспорте, но и на улицах Москвы.