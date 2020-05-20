Психоневрологический интернат закрыли в Ростовской области из-за вспышки COVID-19

В Ростовской области закрыли на карантин психоневрологический интернат в Сальске. Изолированными оказались более 900 человек.

«Карантин в социальном учреждении введен с 18 мая в связи с зафиксированным случаем заноса новой коронавирусной инфекции — в результате контакта с инфицированным сотрудником психоневрологического интерната. В настоящее время проводится обследование всех работающих и проживающих в социальном учреждении», — сообщили в правительстве Ростовской области.

В пресс-службе уточнили, что временно изолированными будут 163 сотрудника и 750 пациентов интерната. На закрытие учреждения область выделила почти 22,7 миллиона рублей. На эти деньги сотрудников будут кормить, осуществлять профилактику COVID-19.

Социальным работникам, которые будут работать в период карантина, будут доплачивать по 30 тысяч рублей за 14-дневную смену.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев объявил, что коронавирус подтвержден у 39 человек в интернате: у 23 человек из персонала и у 16 получателей услуг. Он рассказал, что у 90% заболевших COVID-19 протекает бессимптомно, передает РИА «Новости».

Всего в Ростовской области с начала эпидемии выявили 2784 случаев заражения коронавирусом.