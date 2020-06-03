Noize MC передал деньги больницам Дагестана

«Мы все — очень разные, и зачастую эти различия мешают нам найти общий язык. Но все мы — соседи в нашем общем огромном доме, и, если беда пришла в этом дом, она касается каждого из нас», — написал он.

Музыкант уточнил, что перечислил деньги Фонду помощи медикам для поддержки больниц Дагестана. Он отметил, что именно этот регион больше многих других пострадал от эпидемии коронавируса. Алексеев в посте перечислил все медучреждения, которым помогли. Известно, что туда доставили средства индивидуальной защиты: перчатки, респираторы, защитные экраны, очки, костюмы.

Также Noize MC поблагодарил врачей за то, что они спасают жизни людей, и пожелал всем подписчикам здоровья.

Ранее стало известно, что ОАЭ отправит в Дагестан и Чечню тесты на COVID-19 и средства индивидуальный защиты для усиления борьбы с коронавирусной инфекцией.

По официальным данным, в Дагестане выявили 5341 случай коронавируса. При этом 4477 человек выздоровело, более 280 умерли.