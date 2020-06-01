Россия не будет повышать налоги из-за коронавирусного кризиса

Россия не станет повышать налоги из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса — в отличие от стран, которые раздавали «вертолетные» деньги.

Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров во время интервью в программе «Познер» на Первом канале.

Нас очень часто упрекали в том, что мы не раздавали «вертолетные» деньги, и мне представляется, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Правительство оценивало данные, мы были одним из поставщиков огромного массива данных для того, чтобы принимать точечные решения Даниил Егоров.

Он отметил, что эти решения принимали сразу пакетами. При этом Егоров уверен в важности того, как долго страна может рассчитывать на свои силы в условиях кризиса. Он отметил, что Россия могла бы сразу раздать свои запасы — это было бы очень легко. Однако что в таком случае пришлось бы делать стране через время — месяц, два, три, пять. Глава ФНС пояснил, что «вертолетные» деньги, которые жители бы получили, все равно рано или поздно пришлось бы возвращать государству — тем или иным путем. Ведь они принимали такое решение в надежде обеспечить экономическую стабильность прямо сейчас, и это не может продолжаться вечно. Теперь те страны, которые в самом начала пандемии раздавали средства гражданам, заняты повышением налогов, чтобы возместить потраченные средства. Россия, в свою очередь, не будет вводить эту меру.

Глава Федеральной налоговой службы также уверен, что такие страны, которые потратили много денег на первом этапе коронавирусного кризиса, сейчас не смогут обеспечить поддержку бизнеса.