ЦИК возобновил подготовку к голосованию по Конституции

Деньги были заморожены 28 марта из-за отмены первоначальной даты голосования — 22 апреля на фоне пандемии коронавируса. Новая дата пока не утверждена.

Теперь избирательные комиссии в регионах могут возобновить закупку товаров и услуг к голосованию. МИД и Минобороны России получат средства для проведения голосования за рубежом.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что продолжают подготовку к голосованию, которая не была завершена.

«Шла информационная кампания, были приостановлены ряд действий в связи с указом [президента России о переносе дня голосования]… В данный момент ЦИК России потребовалось продолжать подготовку», — заявила РИА «Новости» секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Ранее в ЦИК рассказали, что новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России, при этом избирательная система с апреля «находится в состоянии готовности».