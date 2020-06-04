Мэр Хабаровска ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в семье

«Уважаемые хабаровчане, так вышло, что коронавирус не обошел стороной и мою семью», — сообщил Кравчук.

Он рассказал, что сам здоров. В ближайшее две недели мэр будет находиться на самоизоляции и работать удаленно. Из-за того оперативные задачи пока будет решать его заместитель Ирина Шапиро. Также Кравчук пожелал здоровья всем своим подписчикам.

В пресс-службе администрации города уточнили, что градоначальник сдаст тест на коронавирус. Об этом написал ТАСС.

По последним данным, в Хабаровском крае выявили более 2,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выздоровели 86 человек. Врачи поясняют, что у более 20% пациентов болезнь проходит в легкой форме, у 34% — в средней. Об этом говорится на сайте региона.

«Наравне с выздоравливающими… отмечается и прирост заболевших. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 64 человек», — сказано в сообщении.

Всего за время эпидемии там вылечились 1169 больных, умерли 13.

Ранее в мае на самоизоляцию уходили врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, мэр Биробиджана Александр Головатый и другие члены регионального оперштаба.