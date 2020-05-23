Игроки «Спартака» заразились коронавирусом

Спортсмен получил положительный результат теста накануне.

«По итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания», — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.

Бакаев проходит лечение дома в Москве. Болезнь футболиста протекает бессимптомно.

У другого полузащитника «Спартака», Романа Зобнина, тест выявил наличие антител к коронавирусу. Спортсмен уже перенес инфекцию, сейчас он полностью здоров.

Футболисты «Спартака» собрались на базе в подмосковной Тарасовке 23 мая. Среди них был и Зобнин. Игрок не несет опасности для других игроков команды, отметил Бутовский. Спортсмен пройдет еще одно углубленное медобследование 25 мая. По его результатам решится, сможет ли футболист присоединиться к занятиям в общей группе.

Бакаев — пятый футболист Российской премьер-лиги (РПЛ), у которого выявили коронавирус. До него COVID-19 обнаружили у форварда «Урала» из Екатеринбурга Павла Погребняка. Новую инфекцию также подхватили нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, защитник казанского «Рубина» Константин Плиев и игрок обороны столичного «Динамо» Роман Евгеньев.