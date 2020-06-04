Экономисты составили три сценария экономического кризиса в России

Базовый сценарий

Пандемия продлится до третьего квартала 2020 года. Осенью-зимой ожидается повторный карантин. Безработица в этом случае составит 8-8,3% в 2021 году и от 7% до 7,3% в 2022–2023 годах. Реальные зарплаты упадут на 4,5-4,8% в 2020-м и начнут расти только в 2023-м на 2,2-2,5%. С четвертого квартала 2020 и до 2022 года доллар будет стоить в диапазоне 87-91 рубль, и только в 2023 году российская валюта укрепится до 83-87 рублей за доллар.

Оптимистический сценарий

Карантин завершится в июне 2020-го. Пиковый уровень безработицы составит 5,3-5,6%. Рост реальных зарплат на 0,5-0,7% произойдет уже в 2021 году, к 2023 году прирост составит 2,3-2,7%. Ожидается умеренное ослабление рубля осенью 2020 года, в 2021 году за доллар будут давать 82-85 рублей, а в 2023 году — 73–77 рублей.

Пессимистический сценарий

Пандемия коронавируса не остановится до 2022 года. В результате мировая экономика упадет на рекордные 5-5,2%. В России безработных на пике будет 10,5-10,7%. Реальные зарплаты в 2020 году уменьшатся на 9-9,3% и на 1,7-2% в 2021 году. Рост доходов на 2-2,5% эксперты ждут лишь в 2023 году. С осени 2020 года до 2022 года курс валюты снизится до 95-103 рублей за доллар. В 2023 году рубль укрепляется до 87-90 рублей за доллар.