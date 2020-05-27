Первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали в Сочи
В оперативном штабе по Краснодарскому краю заявили о первом погибшем пациенте с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Газета.ru».
Мужчина обратился за медицинской помощью 11 апреля, когда столкнулся с плохим самочувствием. Его лечение началось 12 апреля в сочинской инфекционной больнице № 2. Медики диагностировали пациенту тяжелую двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность.
Пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких 20 апреля.
«Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось», — резюмировали в оперативном штабе.