Первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали в Сочи

Мужчина обратился за медицинской помощью 11 апреля, когда столкнулся с плохим самочувствием. Его лечение началось 12 апреля в сочинской инфекционной больнице № 2. Медики диагностировали пациенту тяжелую двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность.

Пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких 20 апреля.

«Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось», — резюмировали в оперативном штабе.