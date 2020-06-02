Большинство вузов России не будут повышать стоимость обучения

Большая часть вузов России приняла решение не повышать стоимость обучения в новом учебном году. Вопрос обсуждался на уровне ректоров и главы министерства науки и высшего образования РФ.

Об этом в эфире программы «Право на справедливость» Первого канала заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«Еще месяц назад мы собрались вместе с большинством российских ректоров, долго обсуждали. На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение (не повышать стоимость обучения — прим. ТАСС), была рекомендация министерства. <…> Стоимость обучения повышаться в этом году не будет. Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», — цитирует его ТАСС.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа не может быть основанием для увеличения цены за обучение в вузах. По его мнению, студентам наоборот надо помогать и поддерживать, выдавай самые выгодные кредиты и помогая с поиском работы.